فرنسا تحقق في إعتداءات عنصرية على أنصار “الخضر”

قالت وسائل إعلام الفرنسية أن السلطات فتحت تحقيقا في حادثة إعتداء عنصري على جزائريين في مدينة ليون.

و حسب صحيفة “لوباريزيان” فإن المعتدين كانوا يرتدون لباسا أسودا ومقنعين وان هذا الاعتداء وقع ليلة الجمعة الى السبت خلال احتفال المناصرين الجزائريين بتتويج “الخضر” كأس أمم افريقيا.

واعتدى قرابة ثلاثين شخصا بمدينة ليون على جزائريين كانوا على متن سيارة واصفين اياهم بألفاظ عنصرية.

وقام الضحايا بإيداع شكوى مؤكدين للمحققين أن المعتدين شتموهم بألفاظ عنصرية و كسروا زجاجة السيارة مسببين بذلك جروح خفيفة لرب الاسرة الذي قدمت له شهادة عجزا كاملا عن العمل لمدة ستة أيام .