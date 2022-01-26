فرنسا تخصص رواتب للحركى وعائلاتهم

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون لطلب “الاعتذار” من الحركيين. حيث صوت 331 عضوا بنعم، وامتنع 13 آخرا عن التصويت.

وينص مشروع القانون على أن 50 ألف حركي سيستفيدون من مبلغ302 مليون أورو على مدى 6 سنوات تقريبا.

واعتمد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على نص يهدف إلى طلب العفو وتقديم تعويضات للحركى.

وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون. جاء اعترافا من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من التاريخ.

أما المقررة ماري بيار ريتشي، فرأت أن مشروع القانون يتضمن تقدّما مهما لكنه يبدو غير مكتمل.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر 2021 مخاطبًا الحركيين وعائلاتهم: “أرجو العفو، فلن ننسى أبدًا”.

كما طلب إيمانويل ماكرون الصفح من مجموعة الحركيين نيابة عن فرنسا، معتقدًا أن الدولة الفرنسية تقاعست في واجباتها تجاههم.

وصرح الرئيس الفرنسي الذي ترأس حفل استقبال خصص لذكرى الحركيين الذين قاتلوا إلى جانب الفرنسيين ضد أبناء وطنهم. أن فرنسا أخفقت في واجباتها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم.

وأضاف رئيس الدولة الفرنسي “أنتم تحملون في جسدكم ذكرى الحركيين. يجب نقش شرف الحركيين في الذاكرة الوطنية”.

وكان نواب الجمعية الوطنية، وافقوا في 18 نوفمبر الماضي على مشروع القانون الذي يعترف بالظروف غير اللائقة. لاستقبال الحركيين وعائلاتهم.

وتم حشد ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات وقرى لإعادة تشجير الغابات تديرها الدولة.

واعتمد مجلس الشيوخ على التوالي تعديلين يهدفان إلى توسيع صلاحيات لجنة الاعتراف والتعويضات التي أنشأها مشروع القانون.

وتميل الحكومة إلى ضمان وصول جميع الحركى إلى هذه اللجنة. والتي ستكون قادرة على فحص أوضاعهم الفردية وتقديم أي إجراء مناسب للاعتراف بهم.

هذا ما ينص عليه قانون الاعتذار من الحركى

عدل مجلس الشيوخ، في القراءة الأولى، مشروع القانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في القراءة الأولى.

وجاء في المادة الأولى من القانون “تعرب الأمة عن امتنانها للحركيين وجميع من خدموا فرنسا في الجزائر والذين تخلت عنها”.

كما أشارت أنها تقر بمسؤوليتها بسبب الإهانة التي لحقت بالاستقبال والظروف المعيشية على الأراضي الفرنسية. حيث تعرضوا لظروف معيشية محفوفة بالمخاطر بشكل خاص بالإضافة إلى الحرمان والاعتداء على الحريات الفردية التي كانت مصدرًا للإقصاء والمعاناة والصدمات الدائمة.

وتوضح المادة أن اليوم الوطني لتكريم الحركيين جاء تقديراً للتضحيات التي قدموها والإساءات التي عانوا منها بسبب التزامهم بخدمة فرنسا. خلال الحرب الجزائرية.

ويكرم يوم 25 سبتمبر أيضًا الأشخاص الذين قدموا لهم العون والمساعدة أثناء إعادتهم واستقبالهم على الأراضي الفرنسية.

وحسب المادة الثانية يتم إنشاء لجنة وطنية مستقلة مع رئيس الوزراء الفرنسي للاعتراف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالحركيين. والأشخاص الآخرين الذين أعيدوا إلى الوطن من الجزائر فيما يتعلق بالأحوال المدنية بموجب القانون المحلي وأفراد أسرهم.

كما تختص هذه اللجنة بفحص وضعية الحركى واقتراح أي إجراء مناسب للاعتراف بهم، للبت في طلباتهم.

بالاضافة إلى ذلك المساهمة في جمع ونقل ذكرى الالتزام بخدمات الحركيين وجميع من خدموا فرنسا في الجزائر.

كما ترفع اللجنة المعنية بالحركى تقاريرها عن أي حالة فردية معينة تتطلب دعمًا اجتماعيًا مناسبًا. وتقترح، في ضوء عملها، أي إجراء للاعتراف والتعويض تجاه الحركيس

بالإضافة إلى ذلك، تنشر اللجنة تقرير النشاط السنوي، والذي يقدم بشكل خاص تقارير عن الشهادات التي تم جمعها. كما يساعد المكتب الوطني للمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللجنة المذكورة في تنفيذ مهامها.