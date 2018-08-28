فرنسا تدعو دبلوماسييها لتأجيل السفر غير الضروري لايران

دعت فرنسا،اليوم الثلاثاء، دبلوماسييها تأجيل السفر غير الضروري إلى إيران ، وذلك بسبب محاولة تفجير تم إحباطها وبتشديد الموقف الإيراني من فرنسا .

وحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن فرنسا طلبت من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية بإتجاه ايران، بعد إحباط محاولة تفجير وتشديد الموقف الإيراني تجاه فرنسا.

وأشارت المذكرة، إلى محاولة تم إحباطها لتفجيرعبوة ناسفة وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس، واعتبرت ذلك علامة على موقف إيراني أكثر عدائية تجاه فرنسا.