فرنسا تدين الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي في غزة

أدانت فرنسا بشدة الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي في مدينة غزة. والتي أودت بحياة عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

للإشارة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتقاء اكثر من 500 شهيد على الأقل في غارة صهيونية على ساحة مستشفى الأهلي المعمداني وسط غزة.

وذلك حسب ما نقلته قناة الجزيرة عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. أين راح ضحية هذه المجزرة مئات الشهداء معظمهم من النساء والأطفال والطواقم الطبية. وخصوصا ان هذا المستشفى كان يتواجد به اعداد كبيرة من النازحين.

ومن جهته، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة وقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني. مؤكدا بأن المخطط الصهيوني للتهجير لن يمر وستتصدى له فلسطين بكل السبل.

وفي كلمة له بعد قصف الإحتلال الهمجي على مستشفى المعمداني في غزة. قال محمود عباس: “لن نسمح بنكبة جديدة في القرن الحادي والعشرين ولن نرحل من أرضنا مهما بلغت التضحيات”.

في حين، أضاف الرئيس الفلسطيني، أنه عقب هذا القصف اتفق مع الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما تابع في السياق ذاته:” قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة لا تغتفر. لذا قررت قطع زيارتي لأكون وسط ابناء الشعب”.

وواصل: “لن نقبل بأي كلام غير وقف الحرب وعلى مجلس الأمن تحمل مسئولياته. وإصدار قرار بإدانة استهداف مستشفى المعمداني في غزة”.

وأشاد بمواقف كل الدول التي لم تسمح بتهجير شعبها ولم توافق به. مشددًا “لن نسمح للكيان الصهيوني بالإفلات من العقاب”.

كما طالب محمود عباس بمحاسبة حكومة الاحتلال. وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.