فرنسا تدين بشدة الهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية السعودية

أدانت الخارجية الفرنسية وبشدة،الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية، أمس الثلاثاء .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، “آغنيس فون دير مول” في بيان لها، اليوم الأربعاء: “تدين فرنسا بأشد العبارات الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة ضد منشآت نفطية سعودية والتي تبناها الحوثيون”.

وأضافت ذات المتحدثة: “هذه الهجمات التي تقوض أمن السعودية، والاستقرار في المنطقة تعتبر عملا مرفوضا”.

وتدعو فرنسا جميع الأطراف، للامتناع عن أي تصعيد قد يعرض العملية السياسة الهادفة لإنهاء أزمة اليمن للخطر، حسب ذات المتحدثة.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن السعودية، قد أعلن، الثلاثاء، استهداف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة “أرامكو”، بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، في هجوم إرهابي.

كما قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبد العزيز الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب، تعرضتا لهجوم من طائرات درون مفخخ.