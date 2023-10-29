فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين

أدانت “فرنسا وبشدة هجمات المستوطنين الصهيونيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.



وجاء في البيان، “أن فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قصرة والساوية، فضلا عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية”.”

وأضافت المصدر نفسه “أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في تزايد، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.

ودعت الهيئة ذاته في الأخير الإحتلال الصهيوني إلى “اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين”.

وللإشارة، قتل أمس السبت فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني في بلدة الساوية قرب نابلس، فيما قُتل أربعة فلسطينيين آخرين بتاريخ 11 أكتوبر في هجوم شنه مستوطنون صهاينة مسلحون في بلدة قصرة .