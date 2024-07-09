فرنسا تدين خطة الكيان الصهيوني لتوسيع المستوطنات

أدانت فرنسا بشدة قرار الكيان الصهيوني بشأن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: “أنها تدين بشدة الموافقة على خطط لبناء أكثر من 5000 وحدة سكنية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية. واستيلاء الاحتلال على 1200 هكتار من الاراضي في وادي الاردن. محذرة من أن هذه القرارات “خطيرة للغاية”.

وقال البيان أن الكيان الصهيوني وافق على خطة بناء أكثر من 20 ألف منزلا جديدا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 2023. وصادر أكثر من 2300 هكتار من الأراضي.

مؤكدا أن “قرار التوسع هذا يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية يعد “انتهاكا للقانون الدولي”. وأن هذه السياسة “أججت التوتر في المنطقة”.

ووافق الكيان الصهيوني على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويستمر في خططه لبناء ألاف المنازل الاستيطانية الجديدة.