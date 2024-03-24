فرنسا ترفض منح تأشيرات لهذه الفئة

أفادت تقارير أن فرنسا رفضت منح تأشيرات لأربعة أفراد من عائلات العديد من الأشخاص. الذين لقوا حتفهم في غرق سفينة في نوفمبر 2021.

وتمت دعوة الأفراد الذين تم رفض تأشيراتهم للإدلاء بشهادتهم في تحقيق فرنسي بشأن حطام السفينة.

بعد غرق سفينة القناة في نوفمبر 2021، توفي ما مجموعه 27 شخصًا. ولا يزال أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، ونجا اثنان فقط.

وتلقى ماتيو شيريز، المحامي الكردي الذي يمثل مصطفى مينا نبي، أحد الأقارب المعنيين. رسالة من وزارة الداخلية الفرنسية في 22 جانفي.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، ذكرت الرسالة أن طلب التأشيرة الذي قدمه موكله يشكل خطر إساءة الاستخدام للهجرة.

ومع ذلك، أوضح شيريز أن نابي لديه ابن صغير في كردستان وأنه لن يتركه لينتقل إلى فرنسا.

وكما ذكرت صحيفة لوموند، أعرب الأقارب الأربعة عن خيبة أملهم العميقة إزاء رفض التأشيرة.

في حين يعتبر محامو الأقارب الأربعة أن قرار رفض التأشيرات “ظلم”.

في 18 فيفري، أعلنت السلطات في شمال فرنسا أن القوارب. التي تقوم بدوريات في المنطقة أنقذت ما يقرب من 140 شخصًا. كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية خلال عطلة نهاية الأسبوع تلك.

وخلال إحدى هذه العمليات، أنقذ المسؤولون خمسة أشخاص. من بينهم طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر، وفقًا لما أوردته منظمة مهاجر نيوز.

وفي الشهر نفسه، ألقت الشرطة الأوروبية القبض على 15 شخصًا يُزعم تورطهم في تهريب المهاجرين عبر القناة الإنجليزية.

وكما أوضحت يوروبول، فإن التحقيق استهدف منظمة عراقية كردية. يُزعم أنها تقوم بتهريب المهاجرين من الشرق الأوسط وشرق إفريقيا إلى المملكة المتحدة عبر فرنسا.