فرنسا ترفع مصاريف التسجيل بجامعاتها رسميا والطلبة المغاربة الأكثر تضررا

دخل قرار الزيادة في رسوم الدراسة بالجامعات الفرنسية، على الطلبة غير الأوربيين، والذي صدر في نوفمبر 2018، رسميا حيز التنفيذ.

حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية، هذا الأحد، بغاية تفعيله ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، “2019- 2020”.

وحسب التقرير الصادر عن الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي، “كامبوس فرانس”، فإن المغاربة تصدروا عدد الطلبة الأجانب بفرنسا عام 2017.

ويفرض قرار وزارة التعليم العالي الفرنسية، على الطلبة الأجانب من خارج أوربا، دفع 2770 أورو كترخيص، و3770 أورو على درجة الماستر.

وهي مبالغ تضاعف التي يدفعها نظراؤهم في الاتحاد الأوربي، وسيكون طلبة الدكتوراه الأجانب معفيين من هذه الزيادات.

ويهم هذا القرار الطلبة المغاربة في المقام الأول، لأنهم الأكثر عددا بين الطلبة الأجانب في الجامعات الفرنسية.