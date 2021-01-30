فرنسا تسجل حصيلة قياسية في عدد الإصابات بكورونا في أخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في فرنسا، اليوم السبت، عن تسجيل 24392 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و242 وفاة في أخر 24 ساعة.

وحسب وزارة الصحة الفرنسية فلقد ارتفع اجمالي الإصابات المؤكدة الى 3177879 حالة.

وذلك بعد تسجيل 24392 حالة مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة حسب نفس المصدر.

في حين ارتفع اجمالي الوفيات الى 75862 حالة منذ بداية الجائحة، بعد تسجيل 242 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تماثل 946 مريض للشفاء، ليرتفع عدد اجمالي الشفاء الى 224120 حالة منذ بداية الجائحة.

وتأتي هذه الإحصائيات، تزامنا مع تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أمس الجمعة.

وذلك عن إغلاق بلاده لحدودها أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذلك بداية من هذا الأحد، باستثناء الرحلات الضرورية، في إجراء يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في فرنسا.