فرنسا.. تسجيل حالتين للإصابة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزين، عن تسجيل أولي حالات الإصابة بفيروس “كورونا” على أراضي فرنسا.

وقالت الوزيرة انه تم تأكيد أصابة حالتين لفيروس “كورونا” في كل من مدينتي بوردو وباريس في فرنسا.

وبهذا تكون فرنسا أول بلد أوروبي يعلن اكتشاف حالات للاصابة بهذا الفيروس الذي تفشى في الصين.

وقالت بوزين، في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، إن المصاب الأول هو رجل في الـ48 من عمره، وصل إلى فرنسا مؤخرا قادما من الصين، حيث زار مدينة ووهان، التي تعتبر مصدر للفيروس، وتم نقله إلى مستشفى بمدينة بوردو، حيث تم عزله في غرفة انفرادية لتلقي العلاج.

وأضافت وزيرة الصحة الفرنسية أن هناك معلومات قليلة حول المريض الثاني، حيث يتلقى العلاج بمستشفى باريسي.

ولفتت بوزين إلى أن هذ المرة هي الأولى التي يظهر فيها الفيروس في أوروبا، مشددة على أنه من المحتمل الكشف عن حالات أخرى في فرنسا.