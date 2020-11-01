فرنسا: تشويه واجهة مسجدين واستهداف أربعة آخرين بالتهديدات

تتواصل أجواء التوتر السائدة في فرنسا بعد يومين من هجوم نيس الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الخميس.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسة، اليوم الأحد، أنه تم اعتقال رجل وامرأة ليلة الجمعة إلى السبت.

وقام المتهمين بتشويه واجهة مسجد بانتين في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم كتابة عبارات “مسجد قتلة المعلمين” و “العدل لصموئيل باتي” و “Je suis Charlie” على أسور المسجد الكبير في بانتين.

وكان المتهمان على وشك إنهاء علامة “الإسلام = الفاشي …” عندما تم القبض عليهم.

واعتقل الشخصان البالغان من العمر 21 عاما، بحسب المصدر نفسه.

وفي جنوب دروم، تم وضع علامة “صلبان مسيحية” على غرفة صلاة الجالية المسلمة، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

بالإضافة إلى ذلك ، تلقت أربعة مساجد في تكتل روان (السين البحري) رسالة تهديد يومي الخميس والجمعة.

وأضافت الوكالة أن اثنين منهم على الأقل (مسجد كانتليو ومسجد غراند كورون) قدما شكوى.

وتضمنت الرسالة صورة خنزير، وإحدى رسوم النبي محمد (QQSL) المنشورة في صحيفة شارلي إبدو، وصورة لتنظيم طالبان المسلح.