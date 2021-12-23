فرنسا تصدر مرسوما حول فتح الأرشيف المتعلق بالحرب الجزائرية

فتح مرسوم وزاري نشر في “الجريدة الرسمية” الفرنسية، اليوم الخميس، الأرشيف القضائي الفرنسي فيما يتعلق بالحرب الجزائرية. قبل خمسة عشر عاما من التقويم القانوني.

وفتح مرسوم وزاري نُشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية الأرشيف القضائي الفرنسي فيما يتعلق بالحرب الجزائرية (1954-1962). قبل خمسة عشر عامًا من التقويم القانوني.

وحسب ما اطلعت عليه النهار أونلاين، فمن الآن فصاعدًا سيكون الوصول إلى المحفوظات القضائية للحرب الجزائرية. دون قيود بحكم لما يسمى بإجراء الإعفاء العام. وتتعلق بتحقيقات الضابطة العدلية والقضايا المعروضة أمام القضاء.

وسيمكن هذا المرسوم المواطنين والباحثين والإدارات من الوصول إلى المحفوظات العامة. المتعلقة بالأعمال التي ارتكبت فيما يتعلق بالحرب الجزائرية بين 1 نوفمبر 1954 و 31 ديسمبر 1966. المحفوظة في الأرشيف الوطني، والأرشيف ودوائر المصالح المحفوظات. والمحفوظات في محافظة الشرطة، في خدمات وزارة القوات المسلحة وإدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية. حيث سيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من نهار اليوم الخميس.

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