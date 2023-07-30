فرنسا تضع خطة جديدة لمساعدة السياح على توفير المال

أعلنت السلطات في فرنسا عن أسعار مخفضة للقطارات الصيفية لمساعدة المصطافين وكذلك السكان المحليين على توفير المال.

وفقًا لتقرير يورونيوز ، في وقت سابق من هذا الشهر ، تم بيع ما مجموعه 200 ألف تذكرة قطار فرنسية. بسعر ثابت قدره 19 يورو.

وتشير نفس الملاحظات إلى أنه حتى 27 أوت، كان عدد كبير من خدمات القطارات السريعة الإقليمية. في المنطقة الساحلية Hauts-de-France 1 يورو.

أكدت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن عددًا محددًا من المقاعد سيكون مؤهلاً بسعر 1 يورو. وحث الناس على شراء التذاكر في وقت مبكر. التذاكر متوفرة في عدادات التذاكر في محطات قطار Hauts-de-France وكذلك من خلال موقع SNCF الرسمي.

من أجل التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة ، مثل القطارات. تحاول السلطات في فرنسا باستمرار إيجاد طرق جذابة لتعزيز السفر بالقطار.

في جوان من هذا العام ، احتفالًا بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه. منحت فرنسا وألمانيا ما مجموعه 60 ألف “بطاقة صداقة” للمقيمين من ولايتيهما الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عامًا.

تم الإعلان عن القرار من قبل وزير النقل الفرنسي ، كليمان بون ، وألمانيا ، فولكر ويسينج. الذي أكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون الفرنسي الألماني بالإضافة إلى تعزيز السفر الصديق للبيئة بين الشباب.

وأشار الموقع الإلكتروني الحكومي على العرض الترويجي إلى أنه “من خلال بطاقة الصداقة الفرنسية الألمانية. يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عامًا السفر إلى البلد المجاور المعني. والتعرف عليهم وبالتالي تعزيز العلاقة بين ألمانيا وفرنسا”.

وبدأت السلطات في ألمانيا توزيع التصاريح المجانية في 12 جوان. وأعلنت أنها ستواصل القيام بذلك طالما استمرت الإمدادات.

وقدمت إسبانيا أيضا قرارا مماثلا. في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز. أن السفر بالقطار لمسافات قصيرة ومتوسطة في هذا البلد سيكون مجانيًا لمدة أربعة أشهر. من سبتمبر حتى 31 ديسمبر من هذا العام.