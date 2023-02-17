فرنسا تضع شروطا جديدة للحصول على الجنسية

أعلنت السلطات الفرنسية أنه يجب الآن تقديم جميع طلبات الحصول على الجنسية عبر الإنترنت.

وتم اتخاذ قرار نقل إجراءات التقديم عبر الإنترنت لمن يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية أو إعادة الجنسية الفرنسية. من أجل تسهيل العملية للجميع.

ووفقًا للسلطات الفرنسية، يمكن الآن تقديم الطلب عبر الإنترنت. من خلال منصة جديدة على الإنترنت – NATALI – أنشأتها وزارة الداخلية الفرنسية.

وتتيح المنصة الجديدة لجميع مستخدميها إكمال الإجراءات الرسمية من منازلهم دون الحاجة إلى السفر. وإبلاغ المستخدمين بجميع المستندات المطلوبة.

وأوضحت السلطات أنه أثناء استكمال التطبيق على النظام الأساسي الجديد. سيتمكن المستخدمون من مراقبة تقدم الملف في الوقت الفعلي، وسيتم إعلامهم إذا كانت أي من المعلومات مفقودة.

وأشارت الإدارة الفرنسية إلى أن “مقابلة الاستيعاب التي أجريت لفحص الملف فقط تتطلب حضور مقدم الطلب. وكذلك الاستقبال إذا كان الطلب قد تلقى استجابة إيجابية”.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تسمح خدمة NATALI أيضًا لمستخدميها بتقديم طعون إدارية عبر الإنترنت.

ومع ذلك، فقد تم التأكيد على أن أولئك الذين يعيشون في بولينيزيا، وغيانا، وسان بيير وميكلون، وسانت مارتن- سان بارتيليمي. وكاليدونيا الجديدة ، وواليس وفوتونا ، لن يتمكنوا من استخدام الخدمة.

علاوة على ذلك، فإن عملية التقديم عبر الإنترنت ليست متاحة بعد للأجانب في الجيش الفرنسي. وسيستمر مطالبتهم بالذهاب إلى المحافظة لتقديم طلب التجنس بمرسوم.

ويجب أن يكون جميع الأشخاص الراغبين في التقدم بطلب للحصول على الجنسية في فرنسا قد بلغوا السن القانونية. ويجب أن يثبتوا أنهم يقيمون في فرنسا لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

كما تشير السلطات إلى أن الأجانب المقيمين في فرنسا المتقدمين للحصول على الجنسية يجب أن يكونوا أيضًا في فرنسا. وقت التوقيع على مرسوم التجنس.

ويجب أن يثبتوا أن لديهم معرفة كافية باللغة الفرنسية، مع عدم وجود إدانات جنائية.