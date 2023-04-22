فرنسا تطبق عملية واسعة النطاق ضد الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن إطلاق عملية واسعة النطاق ضد الهجرة غير الشرعية.

أكد وزير الداخلية ، جيرالد دارمانين ، في مقابلة مع فيغارو إجراء عملية “طويلة الأمد” تسمى “وامبوشو”. صادق عليها إيمانويل ماكرون في مجلس الدفاع.

ونفى وزير الداخلية الفرنسي إطلاق العملية هذا الاثنين ولمدة شهرين. حيث أضاف “لا توجد لحظة نبدأ فيها ولحظة ننتهي منها”. مؤكدا أن العملية “بدأت بالفعل”.

وقال “هناك 1800 شرطي ودركب في جزيرة مايوت ينفذون عمليات للشرطة، حيث تمت تعبئة أكثر من 2500.

هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين ، الذين استقروا في أحياء غير صحية بشكل خاص ، “بانغا” فريسة للعنف والاتجار ، يعيشون في معظمهم بهدوء في الجزيرة ، ويشغلون وظائف صغيرة. القاصرون متعلمون.

وأعربت العديد من المنظمات، بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان عن قلقها. من أن فرنسا تضع القاصرين في أوضاع من الضعف والخطر الذي لا يطاق.

وطلبت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان (CNCDH) من Beauvau التخلي عن العملية. في مواجهة مخاطر “تفاقم الانقسامات والتوترات الاجتماعية” في مايوت وتقويض احترام الحقوق الأساسية للأجانب.