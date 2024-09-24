فرنسا تغرق في الديون

للمرة الأولى منذ عام 2008، تجاوزت ديون فرنسا المحتسبة خلال 10 سنوات ديون إسبانيا.

ووفقا لوكالة رويترز، تجاوز سعر سندات الخزانة الفرنسية لمدة 10 سنوات (OAT) لفترة وجيزة سعر، سندات الدين الإسبانية. وبحسب الوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008.

وللتذكير، هذا السعر هو سعر السوق الثانوية، أي حيث يتبادل المستثمرون سندات دين الدولة فيما بينهم. وهذا يعني بشكل ملموس أن القائمين على السوق يطالبون بعائد أعلى على الديون الفرنسية مقارنة بعائدات أسبانيا.

وفي نهاية المطاف، فإن البلدين على مستويات متشابهة للغاية.

فخلال عام واحد، اقترب سعر الفائدة على السندات الأسبانية لعشر سنوات من نظيره الفرنسي بنحو 50 نقطة.

ويأتي هذا التقارب في وقت تمكنت فيه إسبانيا من خفض عجزها العام، الذي انخفض إلى 3.6% فقط. من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في عام 2024.

وبالمقارنة، سجلت فرنسا عجزا عاما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2023 ومن المتوقع أن يكون المعدل أعلى في عام 2024.

وقال ديفيد زان، من فرانكلين تمبلتون، لبلومبرج: “لقد عززت إسبانيا وضعها المالي بشكل جيد للغاية”.

وأضاف: “المزيد والمزيد من الناس يقولون إنه من الأفضل الشراء في إسبانيا وليس في فرنسا”.

من الواضح أن رمز السوق هذا له أيضًا علاقة كبيرة بحالة عدم اليقين السياسي. والمتعلق بالميزانية التي سادت فرنسا منذ حل إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية في جوان الماضي.

وكان فارق السعر بين سندات الدين الألمانية لعشر سنوات وتلك الفرنسية ذات نفس الاستحقاق (“الفارق”).

عدم اليقين يحيط بحكومة بارنييه

ولا يزال السوق مترقبًا بينما قام رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه بتعيين حكومته يوم السبت. ولم تُعرف بعد إجراءاته المتعلقة بالميزانية والمالية على وجه التحديد في هذه المرحلة.

وأشار مستأجر ماتينيون إلى أنه يدرس زيادة الضرائب التي تستهدف أغنى الشركات وأكبرها.

وكتب دويتشه بنك يوم الثلاثاء “لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن عمر هذه الحكومة. التي لا تتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية. والتي سيتعين عليها الاعتماد على أحزاب أخرى لتجنب الإطاحة بها”.

وعلق خافيير شابارد، الخبير الاستراتيجي في LBPAM، يوم الاثنين، قائلاً: “إن الحكومة الفرنسية الجديدة هشة وسيتعين عليها تقديم أولوياتها وميزانيتها في بداية أكتوبر، وهو الأمر الذي لن يكون سهلاً”.

ونقلت رويترز عن القضاة بنجامين شرودر، استراتيجي أسعار الفائدة في آي إن جي، قوله: “قدم رئيس الوزراء (ميشيل) بارنييه. حكومته خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونظرًا للانتقادات التي يتعرض لها، يشكك البعض في قدرتها على الاستمرار”.

وفي مذكرة نشرت الأسبوع الماضي، قدر بنك يو بي إس أن الفارق لمدة 10 سنوات بين فرنسا وألمانيا. يجب أن يستمر في التحرك بين 70 و80 نقطة أساس حتى يكون هناك وضوح أكبر بشأن توقعات الميزانية الفرنسية.