فرنسا تغلق مسجد والسبب!

أغلقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مسجد في مدينة بوفيه بزعم “التشجيع على الكراهية”. كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إغلاق المسجد في مدينة بوفيه شمالي فرنسا.

وقالت لوفيغارو الفرنسية، نقلا عن تصريحات لـ”Cnews”، “بدأنا اليوم إغلاق مسجد بوفيه”. كما كانت محافظة واز الفرنسية، قد أخطرت يوم الجمعة الماضي، بإغلاق جامع بلال لمدة ستة أشهر.

ويسمح للأشخاص المسؤولين عن جمعية “Espoir et fraternité”، التي مكان العبادة، الدفاع عن أنفسهم أمام المحافظ. في غضون الأيام العشرة التالية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، في وقت سابق، أن بلاده شهدت خلال الفترة الأخيرة إغلاق 21 جامع.

كما قال الوزير الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن السلطات الفرنسية فتشت مؤخرا 99 مسجدا للاشتباه في انخراطها في أنشطة متطرفة. وذكر وزير الداخلية أن 21 مسجدا من بينها أغلقت، بينما يتواصل العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى.

في حين عبر دارمانان عن ترحيبه بإغلاقها، مشيرا أن بلاده تشهد لأول مرة بتاريخها إغلاقها بهذا العدد الكبير.

ويذكر أن فرنسا شهدت، خلال الفترة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين. بعد أن تبنى البرلمان الفرنسي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”. الذي تم تعريفه بأنه أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

كما يتضمن القانون الدعوة لفرض رقابة على المساجد والجمعيات التي تديرها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

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