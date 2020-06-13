فرنسا تفتح حدودها أمام دول العالم إعتبارا من الفاتح جويلية

قررت فرنسا رفع القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الواقعة خارج فضاء شينغن اعتبارا من الفاتح من جويلية المقبل.

أفاد بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين، نقلا عن وكالة “فرنس برس”، أن فرنسا ستفتح تدريجيا حدودها الخارجية أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينجن اعتبارا من الأول جويلية المقبل.

وأكد وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان، وكريستوف كاستانير في بيانهما المشترك، أن القرار اتخذ بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة الخميس.

موضحين أن هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجي ومتفاوت بحسب الوضع الصحي في مختلف الدول الأخرى ووفقا للشروط التي تم تحديدها على المستوى الأوروبي.

وأفاد ذات البيان، أنه وفي ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية.

فإن فرنسا سترفع يوم 15 جوان كافة القيود المفروضة على حدودها أمام حركة المرور الداخلية الأوروبية، البرية والجوية والبحرية، التي جرى تطبيقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضا من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج، وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان، سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود.