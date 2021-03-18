فرنسا تفرض حجرا صحيا لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس وضواحيها

فرضت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، حجرا صحيا شاملا في باريس وضواحيها ومناطق اخرى لمدة شهر كامل.

وذلك بداية من غدا الجمعة، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس.

كاستاكس، أكد بأن بلاده تعرف انتشار واسع لجائحة كورونا، مشيرا بأن فرنسا بصدد عبور موجة ثالثة من الوباء.

وسيخص هذا الحجر الصحي الذي سيدوم شهرا كاملا، 16 مقاطعة فرنسية، من بينها باريس وضواحيها.

ويأتي هذا القرار من السلطات الفرنسية، بعد الإرتفاع الرهيب في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.