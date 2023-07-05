فرنسا: تقديم 990 شخصًا للعدالة شاركوا في أعمال الشغب

كشف الاعلام الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تقديم 990 شخصا للعدالة، ممن شاركوا في المظاهرات عقب مقتل الشاب الجزائري نائل.

ومن بين هؤلاء ، حوكم 480 بالغًا على الفور بتهمة السرقة التجارية المشددة والإهانة والاعتداء على الشرطة.

وأشار الإعلام الفرنسي أنه تم تجنيد 45 ألف من رجال الشرطة والدرك، طوال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء. دون تسجيل أي حادث كبير في المساء.

وانخفض عدد الاعتقالات في إيل دو فرانس مساء الاثنين، كما في الليالي السابقة. بمقابل حوالي أربعين في اليوم السابق وأكثر من 400 يوم الخميس الماضي.

وقد ساد الهدوء مساء الاثنين الثلاثاء، ما يؤكد خفض التصعيد الذي لوحظ في الليالي الأخيرة.