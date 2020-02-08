فرنسا تقرر إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

قررت السلطات الفرنسية، إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا.

وقد كشفت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان، اليوم السبت، عن تشخيص خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد تعاملهم مع مواطن بريطاني كان في سنغافورة.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، إنه تم تشخيص إصابة خمسة أشخاص جدد بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية (شرق فرنسا) بعد تعاملهم مع بريطاني كان في سنغافورة.

من جهتها، نصحت الخارجية الفرنسية المواطنين بعدم السفر إلى الصين “إلا في حال وجود سبب قاهر”، وذلك نظرا إلى انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي تجاوز عدد المصابين به 34500 شخص.

وأضافت بوزان أن هناك طفلا بين المصابين، واصفة حالتهم بأنها ليست خطيرة.

ويضاف هؤلاء المصابون الجدد إلى ستة مرضى ما زالوا في المستشفى وإن كانت أوضاع معظمهم أفضل.

وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.