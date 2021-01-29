فرنسا تقرر غلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية!

كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الجمعة، عن إغلاق بلاده لحدودها أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذلك بداية من هذا الأحد، باستثناء الرحلات الضرورية، في إجراء يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في فرنسا.

وأكد جان كاستكس، أنه سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج منها، باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها.

وذلك ما لم يكن هناك سبب قاهر اعتبارا من هذا الأحد يضيف رئيس الوزراء.