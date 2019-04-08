فرنسا تنفي مشاركتها في “الاجتماع المشبوه”

نفت فرنسا ، من خلال مسؤول الاتصال بسفارتها بالجزائر العاصمة ، أي مشاركة لـها في الاجتماعات المتعلقة بالوضع السائد في الجزائر.

وفندت السفارة الفرنسية، بموجب حق الرد الخاص بها، رسميًا أي مشاركة فرنسية، مهما كانت، في الاجتماع السري، بتاريخ 26 مارس، حسبما أوردته ذات الجهة إلى يومية L’Expression.

وقالت السفارة الفرنسية إنها “صدمت للغاية من الأخبار المتداولة، مؤكدة أنها لا تجرؤ على الإضرار بمصالح الجزائر وشعبها”.

وأضافت “فرنسا تحترم سيادة الجزائر وشعبها الصديق، وأنها لا تتدخل في شؤونها الداخلية وليس لديها إرادة للقيام بذلك”.