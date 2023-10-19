فرنسا تهدد بتعليق التأشيرات ومنع دخول مواطني هذا البلد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلطات كوسوفو وصربيا إلى تحمل مسؤولية الحد من التوترات الأخيرة، كما هدد بفرض قيود.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية الدولية، هدد الرئيس إيمانويل ماكرون كوسوفو بتعليق تحرير التأشيرة، إذا فشلت السلطات في الوفاء بوعودها.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ألبانيا. قال ماكرون إنه يتوقع أن يلتزم البلدان بالتوصل إلى اتفاق لأنه أمر بالغ الأهمية لتطلعاتهما الأوروبية.

وأضاف “أقول ذلك بكل وضوح، لقد قمنا بلفتة ثقة فيما يتعلق بمسألة التأشيرات. أما فرنسا فهي معطلة عن احترام الكلمة المعطاة، والكلمة اليوم لا تحفظ. وأنا في انتظار التزام حقيقي من هاتين السلطتين للمضي قدما في الأسابيع المقبلة. وهذا هو الشرط الأساسي لتحقيق السلام في جميع أنحاء المنطقة”.

وجاءت هذه التصريحات بعد سؤال الرئيس ماكرون عن رأيه في الموقف الذي اتخذه الرئيس الصربي. بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال كوسوفو. وهو ما رد عليه ماكرون بأنه من مسؤولية الرئيس فوتشيتش إدانة العمل الذي ترك أحدا. مقتل ضابط شرطة وثلاثة مهاجمين.

ومضى يقول إن متطلبات سلطات كوسوفو والصرب تشمل ثلاثة متطلبات رئيسية “إعادة تنظيم الانتخابات في البلديات. (في شمال كوسوفو) حيث أجريت في ظروف غير مناسبة. مشاركة الصرب في هذه الانتخابات وفي المؤسسات، اعتراف رابطة البلديات الصربية نيابة عن سلطات كوسوفو”.