فرنسا توافق على قانون يحارب الأخبار المزيفة

أفادت وسائل إعلام، أنّ الجمعية الوطنية الفرنسة “مجلس النواب”، وافقت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حول التلاعب بالمعلومات.

وأضاف ذات المصدر، أنه صوت لصالح القانون 347 نائبا بينهم، الوسطيون والديمقرطيون المستقلون.

في حين صوت ضده 204 نائبا بما فيهم الشيوعيون والاشتراكيون والجمهوريون.

ويعطي هذا القانون الحق لهيئة الإشراف الفرنسية في وقف بث القناة أثناء إجراء الحملات الانتخابية على مختلف المستويات، لكون أن الهيئة اعتبرت أن بث هذه القناة يمكن أن يؤثر على نتائج التصويت.

كما يحق للهيئة سحب الترخيص من القناة أو عدم منحه إذا اعتبرت أن بث قناة يهدد المصالح الأساسية للبلاد عن طريق نشر معلومات كاذبة.