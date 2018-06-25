فرنسا توقف 10 أشخاص خططوا للإعتداء على المسلمين

أعلنت السطات الفرنسية، اليوم الإثنين، أن جهاز الاستخبارات أوقف 10 أشخاص من اليمين المتطرف خططوا لمهاجمة المسلمين.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أنه تم توقيف 10 أشخاص خلال عملية أمنية بدأت يوم السبت المنصرم كانوا يستعدون لارتكاب اعتداء ضد المسلمين.

وفي ذات السياق، نقلت قناة “تي أف 1” عن مصادر أمنية قريبة من التحقيق قولها، إن الأشخاص الـ 10 تم توقيفهم في مناطق متفرقة من باريس.

مضيفا أن الموقوفين كانوا يخططون لمهاجمة أئمة مسلمين ومحجبات يتم اختيارهم بشكل عشوائي في الشارع بداعي الرد على الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا في السنوات الأخيرة.