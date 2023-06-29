فرنسا.. توقيف 150 شخصا إثر أعمال عنف وماكرون يدعو الحكومة لاجتماع طارئ

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، عن توقيف 150 شخصا في أعمال عنف جديدة. إثر مقتل مراهق من أصول جزائرية على يد الشرطة، منددا بأعمال عنف “لا تحتمل ضد رموز الجمهورية”.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، الحكومة إلى اجتماع طارئ. على خلفية المواجهات في باريس التي اندلعت على إثر الحادثة.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على تويتر أنه تم “إحراق أو مهاجمة … بلديات ومدارس ومراكز شرطة”. مضيفا “عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء”.

يشار أنه اندلعت أعمال شغب بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة الفرنسية في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء. وقد أثار الحادث أعمال شغب عفوية في عدد من المدن الفرنسية.

وأطلق ضباط الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير. إحدى ضواحي غرب باريس، رفض الامتثال لمطالبهم.

من جهته وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه “لا يمكن تفسيره ولا يغتفر”، مضيفا أنه “لا شيء يبرر موت شاب”.