فرنسا.. توقيف 5 أشخاص للإشتباه في التخطيط لمهاجمة فندق

أوقفت قوات الأمن الفرنسية، 5 أشخاص، للإشتباه في تخطيطهم لمهاجمهة فندق، تقيم فيه قوات الأمن، المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع.

وحسب موقع “Bfm” الفرنسي، تم توقيف 5 أشخاص، “4 رجال وإمرأة”، للإشتباه في تخطيطهم لمهاجمة الفندق.