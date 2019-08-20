فرنسا.. توقيف 5 أشخاص للإشتباه في التخطيط لمهاجمة فندق
أوقفت قوات الأمن الفرنسية، 5 أشخاص، للإشتباه في تخطيطهم لمهاجمهة فندق، تقيم فيه قوات الأمن، المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع.
وحسب موقع “Bfm” الفرنسي، تم توقيف 5 أشخاص، “4 رجال وإمرأة”، للإشتباه في تخطيطهم لمهاجمة الفندق.
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