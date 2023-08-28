فرنسا تُسهّل الوصول إلى أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر

ستعمل فرنسا على تسهيل الوصول إلى أرشيفها الخاص بحرب الجزائر، من خلال السماح بالاطلاع على الملفات المتعلقة بالقاصرين، حسبما جاء في مرسوم نشر يوم أمس الأحد في الجريدة الرسمية، حسب صحيفة “le monde”.

وهي لفتة طالب بها المؤرخون والعائلات، بعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مارس 2021، تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية. وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها، والممتد بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966. ومن الناحية العملية، ظل الوصول إلى هذه الوثائق صعباً بالنسبة للعائلات والباحثين.

وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلّق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمن تقلّ أعمارهم عن 21 عاماً بسبب التشريعات حينذاك. وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مائة عام. وسبّب هذا القيد، إضافة إلى قيود عدة أخرى، “إغلاق أغلب الملفات”،. وبالتالي فإن المرسوم الجديد يلغي الاستثناء من استشارة الملفات المتعلقة بالقاصرين.

وكان المؤرخ أندري قد إنتقد ذلك القرار في مقال نشر في صحيفة لوموند قائلا: “تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضاً على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون. حيث كانت أعمار العديد منهم تناهز 20 عاماً عند انضمامهم”.

وتابع أندريه، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته: “كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لتُقطع رؤوسهم. لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام”.

ويلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 أوت 2023 الذي نُشر الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين.

غير أن الملفات التي ينتهك نشرها “خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم. أو الذين يمكن التعرّف إليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية”، تبقى سرّية.