فرنسا: رئيس بلدية ماروم اختبأ  في “قبو البلدية” هربا من المتظاهرين

قال ديفيد لاميراي ، رئيس بلدية ماروم في سين ماريتايم، الذي تمت دعوته عبر قناة BFMTV. إنه أُجبر على اللجوء “إلى قبو” دار البلدية لمحاولة الهروب من المتظاهرين.

وأفاد المتحدث “مثل معظم زملائي، أمضيت ليال عديدة في الميدان أحضر طفايات الحريق من مباني البلدية. وأذهب لإخماد علب القمامة التي اشتعلت فيها النيران لأن رجال الإطفاء كانوا مرهقين. جاء السكان لمساعدتي.

وأضاف “في ليلة الخميس إلى الجمعة، حضرت الهجوم على مركز الشرطة. في مرحلة ما رصدني الأفراد وأرادوا المجيء والقتال معي”.

وتابع “لقد كان لدي الوقت للتو للجوء إلى دار البلدية وكان الأفراد خلف النافذة عندما أغلقت الباب بالكاد. وأردت حقًا خوض معركة معي. كان علي أن أذهب للاختباء في قبو دار البلدية. في غرفة المدبرة بشكل أكثر دقة. كانوا على وشك الدخول إلى دار البلدية لكن لحسن الحظ وصلت الشرطة “.