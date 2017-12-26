فرنسا: سحب مجلة بسبب عدم اعترافها المطلق بالكيان الصهوني

أعلنت مجموعة “بايار” الاثنين أن عدد مجلة “يوبي” للأطفال سيتم سحبه من السوق غدا الثلاثاء بسبب تضمنه خريطة تفيد أن “إسرائيل” ليست دولة حقيقية.

ويحتوي إصدار يناير من المجلة على خريطة للعالم كتب إلى جانبها نسمي هذه البلدان الـ 197 دولا، مثل فرنسا وألمانيا أو الجزائر.

هناك دول أخرى أكثر من ذلك لكن ليس كل البلدان الأخرى في العالم توافق على أن هذه دول حقيقية (مثل إسرائيل أو كوريا الشمالية).

وقال باسكال روفناك رئيس مجموعة “بايار” ناشرة مجلة “يوبي” لوكالة فرانس برس “نقر بالخطأ والحماقة، لا نريد الطعن في وجود دولة إسرائيل”.