فرنسا: طوابير من الزوار أمام برج إيفل بعد 8 أشهر إغلاق
بقلم نسرين محفوف
احتشد العشرات من زوار برج إيفل، في العاصمة الفرنسية باريس، للدخول إلى المزار السياحي بعد 8 أشهر من الإغلاق. بسبب القيود التي تم فرضها لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” في العالم.
ونشر حساب برج إيفل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، لقطات توضح طوابير الزوار للدخول لأحد أهم المعالم السياحية في فرنسا. صحبه بتعليق: “بعد أكثر من 8 أشهر من الإغلاق أعيد فتح الأبواب أخيرًا، يا لها من فرحة رؤيتكم مرة أخرى”.
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