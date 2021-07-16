فرنسا: طوابير من الزوار أمام برج إيفل بعد 8 أشهر إغلاق

احتشد العشرات من زوار برج إيفل، في العاصمة الفرنسية باريس، للدخول إلى المزار السياحي بعد 8 أشهر من الإغلاق. بسبب القيود التي تم فرضها لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” في العالم.

ونشر حساب برج إيفل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، لقطات توضح طوابير الزوار للدخول لأحد أهم المعالم السياحية في فرنسا. صحبه بتعليق: “بعد أكثر من 8 أشهر من الإغلاق أعيد فتح الأبواب أخيرًا، يا لها من فرحة رؤيتكم مرة أخرى”.