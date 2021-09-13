فرنسا: غلق أكثر من 3 آلاف مؤسسة تربوية بسبب كورونا
بقلم نسرين محفوف
قال وزير التربية والتعليم الوطني الفرنسي “جان ميشيل بلانكير“، إنه تم إغلاق أكثر من 3 آلاف مؤسسة تربوية بسبب كورونا.
وحسبما أوردته قناة “فرانس 24” فإنه من إجمالي 540 ألف فصل دراسي في البلاد تم إغلاق 3 آلاف فصل دراسي.
وتوقع الوزير الفرنسي زيادة الفصول المغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم سيستقر الوضع قبل أن يتراجع مرة أخرى.
54% من المراهقين الفرنسيين تم تطعيمهم بالكامل
وكشف وزير التربية الفرنسي أن 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً قد حصلوا على الجرعة الأولى. و54% تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19.
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