فرنسا: غلق أكثر من 3 آلاف مؤسسة تربوية بسبب كورونا

قال وزير التربية والتعليم الوطني الفرنسي “جان ميشيل بلانكير“، إنه تم إغلاق أكثر من 3 آلاف مؤسسة تربوية بسبب كورونا.

وحسبما أوردته قناة “فرانس 24” فإنه من إجمالي 540 ألف فصل دراسي في البلاد تم إغلاق 3 آلاف فصل دراسي.

وتوقع الوزير الفرنسي زيادة الفصول المغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم سيستقر الوضع قبل أن يتراجع مرة أخرى.

54% من المراهقين الفرنسيين تم تطعيمهم بالكامل

وكشف وزير التربية الفرنسي أن 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً قد حصلوا على الجرعة الأولى. و54% تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19.