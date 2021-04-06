فرنسا.. فتح “ستاد دو فرانس” لإجراء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا

وضعت السلطات الفرنسية ملعب “ستاد دو فرانس” الشهير للأشخاص الذين يرغبون في تلقي جرعات من اللقاح وهذا للتسريع من عملية التلقيح.

وفتح الملعب أبوابه اليوم الثلاثاء منذ الساعة التاسعة صباحا لاستقبال المئات من الأشخاص.

الأشخاص المعنيون بالتلقيح يجب أن تتجاوز أعمارهم 75 سنة أو الذين يشغلون وظائف ذات أولوية، في انتظار تلقيح بقية الفئات.

وحسب وزارة الصحة الفرنسيةـ فلقد ارتفع اجمالي الإصابات المؤكدة الى4833263 حالة.

وذلك بعد تسجيل10793 حالة مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة حسب نفس المصدر.

في حين ارتفع اجمالي الوفيات الى 96847 حالة منذ بداية الجائحة، بعد تسجيل 197 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.