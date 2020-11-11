فرنسا: لم شمل الأسرة بالنسبة للأجانب مجمد إلى إشعار آخر

لا تزال الحكومة الفرنسية ترفض إصدار التأشيرات للمتقدمين بطلبات لم شمل الأسرة، منذ شهر مارس الماضي، حسب صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

مئات الأزواج الأجانب ينتظرون لم شملهم في فرنسا، لكن القنصليات الفرنسية لم تصدر تأشيرات لمقدمي طلبات لم شمل الأسرة.

أولاً، كانت هناك فترة الحجز الصارم، بين مارس وجويلية، والتي تميزت بإغلاق القنصليات الفرنسية في جميع أنحاء العالم.

ولكن مع بدء عملية إلغاء التصفية خلال فصل الصيف، استؤنف إصدار التأشيرات جزئيًا.

واقتصرت الطلبات المقبولة على أزواج الأوروبيين والطلاب المسجلين في الجامعات الفرنسية.

ويتم دائمًا استبعاد المرشحين للم شمل الأسرة من قائمة الأشخاص المصرح لهم بالسفر إلى فرنسا.

وصرح طبيب جزائري مقيم في فرنسا، لصحيفة ليبيراسيون ” لازلنا ننتظر أنا متزوج منذ 2015 من جزائرية بقيت في البلاد”.

وأضاف الطبيب الجزائري المقيم في فرنسا ” لدي طفلان بقيا في الجزائر مع والدتهما، وأنا أنتظر لحد الساعة قدومهم”.

وروى الأب معاناته وهو يشاهد أطفاله يكبرون بعيدًا عنه، بعد أن ظل بعيدًا عن الجزائر لمدة ثمانية أشهر بسبب إغلاق الحدود.

وقال “أنا أعاني كثيرا، بسبب بعدي عن زوجتي وأولادي، خاصة وأنهم يكبرون بعيدا عني ولم أتمكن من تواجدي معهم”.