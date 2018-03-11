فرنسا.. مارين لوبن تقترح اسم “التجمع الوطني” لحزبها

اقترحت زعيمة “الجبهة الوطنية” اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن اليوم الأحد اسم “التجمع الوطني” كبديل للاسم الحالي للحزب.

وقالت مارين لوبن في مؤتمر عقدته اليوم إنها ستطرح الاسم المقترح للحزب لاستفتاء.

على أن يدلي أعضاء الحزب بأصواتهم عبر البريد ويتم إعلان النتيجة في غضون ستة اسابيع.

وكانت لوبن قد أعيد انتخابها اليوم على رأس الحزب في انتخابات خالية من أي مفاجأة كانت فيها المرشحة الوحيدة.

بحصولها على مئة بالمائة من أصوات المقترعين في ختام عملية تصويت بالمراسلة.

للتذكير ماري هي ابنة مؤسس “الجبهة الوطنية” جون مارين لوبن الذي تم إلغاء صفته كرئيس شرفي للحزب.