فرنسا: منع المسلمات المحجبات من دخول سوق “كازينو”

قرر مدير متجر صغير تابع لمجموعة التوزيع “كازينو” جنوب فرنسا، منع دخول النساء المحجبات إلى متجره.

ونُشر القرار على نافذة المتجر: “اعتبارًا من اليوم لن يُسمح لأي محجبة بالدخول إلى المتجر”.

وردت مجموعة الكازينو بالتنصل من تصرف ممثلها، وأنها لم تدعو الى منع المحجبات المسلمات من دخول متاجرها.

وبحسب ما ورد تلقى التاجر تهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم كسر واجهة متجره بالحجارة.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فتحت المحاكم، اليوم السبت، تحقيقين، الأول يستهدف التاجر بالتمييز ورفض البيع، الثاني يتعلق بالتهديدات التي يتلقاها التاجر.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات حول الإسلام والمسلمين في فرنسا.

وأدت الهجمات الأخيرة، بالقرب من باريس ونيس، وإعادة بث الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل شارلي إيبدو، إلى إحياء التوترات.

وفي نيس، نظمت مجموعة يمينية متطرفة، مساء الخميس، مظاهرة رفعت فيها شعارات معادية للإسلام.

وأثارت المظاهرات، التي تمت الموافقة عليها، الكثير من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.