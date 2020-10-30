فرنسا: منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية.. والقبض على مشتبه آخر

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فرنسا: منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية.. والقبض على مشتبه آخر
بقلم نسرين محفوف

قبضت الشرطة الفرنسية، على شخص، تم تقديمه كشريك للمشتبه به الرئيسي في الهجوم على كاتدرائية نوتردام في نيس.

ويجتمع في فرنسا، اليوم الجمعة، مجلس الدفاع في أعقاب الهجوم الارهابي الذي خلف ثلاثة قتلى في كنيسة بنيس.

وفي وقت مبكر من يوم الخميس، قتل رجل مسلح بسكين ثلاثة أشخاص في غضون دقائق قليلة في كنيسة نوتردام.

الضحيتان هما امرأتان، واحدة في الستينيات، والأخرى في الأربعينيات تحملان الجنسية البرازيلية، ورجل 55 عامًا وهو رجل دين بالكنيسة.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على شخص يدعى إبراهيم .أ، تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، غير معروف للملفات وأجهزة المخابرات.

ودخل المشتبه فيه التونسي الى إيطاليا في 20 سبتمبر عبر لامبيدوزا، حيث وصل في 9 أكتوبر الى العاصمة الفرنسية باريس.


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