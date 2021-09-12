فرنسا: 12  ألف أجنبي يستفيد من إجراء التجنس السريع غير المسبوق

استفاد أكثر من 12000 عامل أجنبي في فرنسا من إجراء التجنس السريع غير المسبوق.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن هؤلاء المتخصصين في “الخطوط الأمامية”. تمت مكافأتهم لمشاركتهم بنشاط مكافحة جائحة كوفيد -19 على الأراضي الفرنسية.

إجراء “مبسط” للحصول على الجنسية الفرنسية

تم إطلاق هذا النظام الاستثنائي في 14 سبتمبر 2020، ويهدف إلى تسهيل حصول الرعايا الأجانب الذين تم حشدهم خلال الأزمة الصحية على الجنسية الفرنسية.

ويتعلق هذا الإجراء بالمهنيين الصحيين والمساعدين المنزليين، وكذلك الصيانة والأمن والصرافين. تم تخفيض الحد الأدنى لفترة الإقامة المطلوبة للتجنس في فرنسا من خمس سنوات إلى سنتين بالنسبة لهذا الأخير.

انخفاض عدد التجنيس بشكل حاد في فرنسا

من بين 16381 ملفًا تم تقديمه، تم منح الجنسية لما مجموعه 12012 أجنبيًا لما أبدوه من تفانٍ وتفاني.

وفقًا لـ SchengenVisaInfo، الذي يستشهد بالأرقام التي نشرتها المديرية العامة للأجانب في فرنسا. تمكن 84864 أجنبيًا فقط من الحصول على الجنسية الفرنسية في عام 2020. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 22.7٪ مقارنة ببيانات العام السابق.

وينطبق الشيء نفسه على عدد التأشيرات الصادرة عن فرنسا. والتي انخفضت بنحو 80٪ بين عامي 2019 و 2020. بالنسبة للتأشيرات، فإن السبب الرئيسي هو إغلاق الحدود.