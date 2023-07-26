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فرنسا: 5 أشهر سجنا لقاصرين شاركا في المظاهرات ضد مقتل نائل

بقلم نسرين محفوف
فرنسا: 5 أشهر سجنا لقاصرين شاركا في المظاهرات ضد مقتل نائل
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أدانت محكمة الأحداث في بواتييه مراهقين لمشاركتهما في المظاهرات ضد مقتل نائل في نهاية جوان في شاتليراولت. حيث تم سجن أحدهما فيما استفاد الآخر من السجن غير النافذ.

بعد ما يقرب من شهر من المظاهرات في شاتيلارولت. حكمت محكمة الأحداث في بواتييه على مراهقين. تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا. وأدين القاصران بتهمة المشاركة في أعمال الشغب.

وحسب الإعلام الفرنسي، حُكم على أحدهم بالسجن خمسة أشهر مع مذكرة توقيف وحظر حمل السلاح.

وحُكم على الآخر بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا مع الالتزام بالعمل أو التدريب. وحظر حمل سلاح وعدم الظهور في بلين دوزون.

وتعرضت منطقة شاتليراولت هذه لضربة شديدة خلال أعمال الشغب. التي أعقبت وفاة الشاب نائل في باريس. وكان مركز التسوق على وجه الخصوص متدهورًا وأضرمت النيران في عدة سيارات.

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