فروخي: القضاء على الإستغلال الفوضوي للثروة السمكية

كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد احمد فروخي ، أنه يجب القضاء على الاستغلال الفوضوي للثروة السمكية.

وأضاف فروخي خلال زيارته إلى ولاية سكيكدة، أنه سيتم إستغلال القاعدة الرقمية التي تم الإنتهاء من إنجازها سنة 2020.

وقد حضر مجموعة من الخبراء والباحثين يمثلون المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفضائية الجزائرية والمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات.

وقد أعطى الوزير اشارة الإنطلاق في عملية التجسيد الميداني لمحتوى وآليات النظام المعلوماتي الجغرافي، الأول من نوعه، الذي يسمح بتكريس نظام جديد يتمحور حول ” الصيد المسؤول”