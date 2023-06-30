فريقان من “السيري أ” يستهدفان مهدي ليريس

رشّحت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم الجمعة، الدولي الجزائري، مهدي ليريس، لمغادرة ناديه سامبدوريا، الذي سقط الموسم المنقضي إلى “السيري ب”.

وكشف موقع “كلوب دوريا 46” المقرّب من سامبدوريا، بأن ليريس. وبالرغم من أنه مر بصعوبات كبيرة الموسم الماضي، إلا أنه نصّب نفسه واحدا من أبرز لاعبي الفريق. بعدما شارك في 35 مباراة ما بين البطولة والكأس.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن الاحتفاظ بمهدي ليريس. تحسبا للموسم الجديد، سيكون صعبا للغاية، رغم أن عقده مع سامبدوريا، مستمر إلى صيف 2024.

مبرزا بأن لاعب الخضر، يحظى باهتمام جدي من فريقين ينشطان في “السيري أ” الإيطالية، ويتعلق الأمر بكل من كييفو فيرونا وبريتشا، ما يجعل بقاءه في سامبدرويا جد معقدا.