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الرياضة

ليريس ضمن قائمة الأسوأ في “السيري أ” هذا الموسم

بقلم محمد.ل
ليريس ضمن قائمة الأسوأ في “السيري أ” هذا الموسم
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تواجد الدولي الجزائري، مهدي ليريس، لاعب نادي سامبدوريا الإيطالي، ضمن قائمة أسوأ اللاعبين، في “السيري أ” خلال الموسم الجاري.

وقبل جولة عن اسدال الستار على الدوري الإيطالي، أعد موقع “توتو ميركاتو ويب” اليوم الاثنين. تقريرا ضمن أسوأ 20 لاعبا في الموسم.

وشهدت القائمة تواجد اسم لاعب الخضر، الذي جاء في المركز الـ 15 بتنقيط 5.63.

وسقط ليريس، رفقة سامبدوريا، إلى الدرجة الثانية الإيطالية، قبل جولات من الآن، وهو الذي شارك مع الفريق في 31 مباراة بـ”السيري أ” اكتفى خلالها بتسجيل هدف وصناعة آخر.

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