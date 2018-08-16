فريق “الإمارة” في مُفاوضات رسمية مع وُكلاء براهيمي

لايزال مُستقبل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، غير واضح المعالم، أياما قبل غلق الميركاتو، وهذا رغم إصرار “بورتو” على الإحتفاظ به.

وكشفت إذاعة “RMC” بأن نادي “موناكو” الفرنسي، إتصل بصفة رسمية بوكلاء صاحب المُراوغات السحرية لإقناعه بالإلتحاق بتشكيلة البرتغالي “ليوناردو جارديم”.

وتتواجد إدارة فريق الإمارة في مُفاوضات رسمية مع مُحيط نجم “الخضر”، ولكنها لم تضع، للساعة، أي مُقترح على طاولة “التنانين”.

ولايزال “براهيمي” مُرتبطا ببطل “السوبر ليغا” لجوان 2019، ويُفضل الإنتظار للصائفة القادمة ليُحدد وجهته المُستقبلية وهو حُر من أي إلتزام.