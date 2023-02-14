فريق الحماية المدنية العائد من سوريا يروي: هكذا كانت عمليات الإنقاذ والانتشال على وقع الزلزال

استضافت الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، فريق الحماية المدنية العائد من سوريا، على رأسهم قائد البعثة، المقدم بوشريفي ناصر. وتيقرين هشام رئيس الفوج، والنقيب برناوي رئيس مكتب الاعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وقال قائد البعثة، المقدم بوشريفي ناصر “فور وصول نداء الاستغاثة من المديرية العامة. قمنا بإخطار كل الأفراد، وتجميع العتاد من أجل تقديم الإغاثة وإنقاذ الأرواح”.

وأضاف وتيقرين هشام رئيس الفوج “عندما كنا في الطائرة العسكرية بمطار بوفاريك. قمنا بتحضير آخر الروتوشات، كما ناقشنا مختلف السيناريوهات التي كانت من الممكن أن نواجهها”.

وتابع المقدم بوشريفي ناصر “فور وصول الطائرة إلى مطار حلب، كانت المعنويات مرتفعة، وتوجهنا مباشرة إلى قاعدة الحياة. كانت هناك دهشة وفرحة لدى محافظ المنطقة خلال وصولنا لأنهم كانوا بحاجة إلى المغيثين”.

وأضاف “مركز القيادة هو القلب النابض لتسيير كل عمليات التدخل في الميدان. وكذلك لربط الاتصال سواء مع المديرية العامة في الجزائر والسلطات المحلية السورية”.

وتم وضع قوائم تتعلق بالضحايا، وكذا التنسيق بين المجموعات المتدخلة في الميدان. كطلب معدات إضاقية وفرق الكلاب المدربة، طلب فريق طبي مساعد وأشياء كثيرة”.

وقال المقدم بوشريفي ناصر ” عمليات الإنقاذ والانتشال كانت صعبة، خاصة عند وقوع الهزات الارتدادية. لأنها تشكل خطرا على أعوان الحماية العاملين وسط وتحت الردوم”.