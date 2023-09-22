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فريق تحديد ضحايا الكوارث الإماراتي يصل إلى ليبيا

بقلم نادية بن طاهر
فريق تحديد ضحايا الكوارث الإماراتي يصل إلى ليبيا
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وصل اليوم الجمعة، فريق تحديد ضحايا الكوارث الإماراتي إلى ليبيا للمساعدة في مكافحة الفيضانات التي اجتاحت البلاد وأدوت بحياة عشرات الآلاف.

ويعد فريق تحديد الهوية الإماراتي (DVI) الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى مدينة درنة المنكوبة. للقيام بمهمة تحديد هوية ضحايا إعصار دانيال.

ويأتي ذلك ضمن جهود دولة الإمارات للمساعدة في مكافحة الفيضانات التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وخلفت دمارا كبيرا.

كما يُعتبر تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) الطريقة المستخدمة للتعرف إلى ضحايا الحوادث التي تقع فيها إصابات جماعية.

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