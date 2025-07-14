فريق شبيبة الساورة يباشر تحضيراته الصيفية للموسم الجديد

باشر فريق شبيبة الساورة، أمس الأحد، تحضيراته الصيفية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ونشرت إدارة شبيبة الشاورة، عبر صفحة الفريقف على “فايس بوك”، مقطع فيديو، لبداية التحضيرات الصيفية للفريق.

كما أوضح ذات المصدر، بأن أول حصة تدريبية للفريق جرت بملعب “20 أوت” ببشار، بحضور أبرز ركائز الفريق، إلى جانب اللاعبين الذين تم ترقيتهم لصنف الأكابر.

من جهة أخرى، نفت إدارة فريق شبيبة الساورة، توصلها لاتفاق نهائي مع أي لاعب، لاستقدامه في فترة الميركاتو الجاري.