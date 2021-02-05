فصيلة الابحاث تفتح تحقيق في شبهة الفساد ل4 مشاريع تنموية ببلدية الذريعة في سوق أهراس

شرعت، عناصر فصيلة الابحاث، التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس، في تحقيقات أمنية معمقة ، على مستوى بلدية الذريعة، و ذلك حول شبهة الفساد في 4 مشاريع تنموية منها التعدية المدرسية، الإنارة العمومية و الطرقات، بالإضافة إلى المياه، و كذا تزوير وثائق بعض المقاولين لملفاتهم للاستفادة من مشاريع بطرق غير قانونية، و الاستماع إلى العديد من الأطراف من موظفين بالبلدية ومدراء فرعيين بدائرة تاورة و بعض من مسؤولي بلدية الذريعة و مقاولين، على محاضر رسمية بعد استدعائهم للإدلاء بتصريحاتهم حول القضية التي دامت التحقيقات بها أكثر من شهرين كاملين من قبل محققي الفصيلة حسب مصادرنا.

و حسب ذات المصادر التي أوردت الخبر ، فان انطلاق عناصر فصيلة الابحات للدرك الوطني بسوق أهراس، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لمصالح الفصيلة ، التي أعدت تقرير مفصل للجهات القضائية بسوق أهراس ، هاته الأخيرة أعطت الضوء الأخضر لضبطية عناصر فصيلة الابحات ، التي شرعت مباشرة في استدعاء و سماع جميع من شملت التحقيقات الابتدائية أسمائهم ، لتحديد المسؤولية الجزائية في بعض المشاريع التنموية التي هي محل تحقيق .

و أكدت ذات المصادر ، بأنه قد تم الانتهاء من سماع جميع الأطراف المعنية ، و سيتم تحويل ملف القضية التي ظلت حديث العام و الخاص بمنطقة الذريعة في سوق أهراس في الآونة الأخيرة ، على الجهات القضية ، للنظر في هده القضية ، التي تتعلق بشبهة التزوير و استعمال المزور ، مخالفة إبرام صفقات عمومية و الإساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة ، تبديد المال العام ، و الاستفادة من سلطة و تأثير الأعوان العموميين في مجال الصفقات العمومية بالنسبة لبعض المقاولين .