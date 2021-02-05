فصيلة الابحاث تفتح تحقيق في شبهة الفساد ل4 مشاريع تنموية ببلدية الذريعة في سوق أهراس

أخبار الجزائر
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فصيلة الابحاث تفتح تحقيق في شبهة الفساد ل4 مشاريع تنموية ببلدية الذريعة في سوق أهراس
بقلم ع. الجيلالي

شرعت، عناصر فصيلة الابحاث، التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس، في تحقيقات أمنية معمقة ، على مستوى بلدية الذريعة، و ذلك حول شبهة الفساد في 4 مشاريع تنموية منها التعدية المدرسية، الإنارة العمومية و الطرقات، بالإضافة إلى المياه، و كذا تزوير وثائق بعض المقاولين لملفاتهم للاستفادة من مشاريع بطرق غير قانونية، و الاستماع إلى العديد من الأطراف من موظفين بالبلدية ومدراء فرعيين بدائرة تاورة و بعض من مسؤولي بلدية الذريعة و مقاولين، على محاضر رسمية بعد استدعائهم للإدلاء بتصريحاتهم حول القضية التي دامت التحقيقات بها أكثر من شهرين كاملين من قبل محققي الفصيلة حسب مصادرنا.

و حسب ذات المصادر التي أوردت الخبر ، فان انطلاق عناصر فصيلة الابحات للدرك الوطني بسوق أهراس، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لمصالح الفصيلة ، التي أعدت تقرير مفصل للجهات القضائية بسوق أهراس ، هاته الأخيرة أعطت الضوء الأخضر لضبطية عناصر فصيلة الابحات ، التي شرعت مباشرة في استدعاء و سماع جميع من شملت التحقيقات الابتدائية أسمائهم ، لتحديد المسؤولية الجزائية في بعض المشاريع التنموية التي هي محل تحقيق .

و أكدت ذات المصادر ، بأنه قد تم الانتهاء من سماع جميع الأطراف المعنية ، و سيتم تحويل ملف القضية التي ظلت حديث العام و الخاص بمنطقة الذريعة في سوق أهراس في الآونة الأخيرة ، على الجهات القضية ، للنظر في هده القضية ، التي تتعلق بشبهة التزوير و استعمال المزور ، مخالفة إبرام صفقات عمومية و الإساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة ، تبديد المال العام ، و الاستفادة من سلطة و تأثير الأعوان العموميين في مجال الصفقات العمومية بالنسبة لبعض المقاولين .


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