فضيحة بالكاميرون.. بعثة الاتحاد الجزائري تحرم من دخول ملعب جابوما

تتواصل فضائح القائمين على تنظيم كأس امم افريقيا بالكاميرون، إضافة إلى سوء تنظيم المباراة والأرضية السيئة جدا.

أقدم المسؤولون عن ملعب “جابوما” بخطوة سلبية بحرمان بعثة الإتحاد الجزائري لكرة القدم من الدخول قبل اللقاء.

كما أحدثوا فوضى كبيرة وشجار بالألفاظ مع عدد من المتوافدين على الملعب.

حدث هذا، قبل أن تهدأ الأمور ويعدل المسؤولين عن الملعب عن قرارهم. ويسمحوا للبعثة بالدخول بعد شد و جذب.

ودخل عضو سابق في المكتب الفيديرالي محمد غوتي. فيما حرم البقية من الدخول.